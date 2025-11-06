Італія

Останні миті легендарного Сан-Сіро...

Президент італійського Мілана Паоло Скароні висловився про будівництво нового стадіону разом з Інтером. Його слова наводить Rete 4.

"Насамперед, це важливо, тому що Мілан заслуговує на стадіон, як у провідних європейських клубів. Місту, Мілану та Інтеру він потрібний. Ми хочемо подарувати найкраще видовище у Європі. Я працював над цим проектом шість років, і ми нарешті досягли успіху. Кажуть, що добрі речі вимагають часу.

Я думаю, що нинішня територія або занадто порожня, або надто переповнена. У нас інша ідея – створити пожвавлену зону, як у провідних європейських клубів.

На стадіоні мадридського Реала, наприклад, сім ресторанів працюють цілий рік. Чи можна було зробити те саме на Сан-Сіро? Ми вирішили не проводити реновацію із двох причин. По-перше, ми не змогли б збудувати найкрасивіший стадіон у Європі. По-друге, неможливо реконструювати арену, на якій кожні три дні відбуваються матчі. Крім того, у Мілані немає стадіонів, де ми могли б грати у цей час. Тому ми вирішили вкласти набагато більше коштів та побудувати новий стадіон.

Я вірю, що ми впораємося до чемпіонату Європи-2032. Незабаром розпочнемо проектування, а потім будівництво. Думаю, до 2030 року ми матимемо функціонуючий стадіон.

Мілану потрібен новий стадіон, як і всій Італії. Ми відстали на 20 років з інвестиціями у спорт і повинні надолужити втрачене. Судячи з останнього чемпіонату Європи, нам потрібні інвестиції всюди. Сподіваюся, Мілан стане прикладом", — заявив Скароні.