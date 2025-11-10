Італія

Центральний нападник Роми отримав пошкодження сухожилля і не зможе грати щонайменше 40 днів.

Нападник Роми Артем Довбик отримав травму сухожилля прямої м’язи лівого стегна, повідомляє авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.

За прогнозами медиків, футболіст пропустить приблизно 40 днів, що позначиться на наступних матчах клубу.

Нагадаємо, Довбик отримав виклик до збірної України на матчі відбору ЧС-2026 проти Франції та Ісландії.

Артем травмувався у матчі Серії А проти Удінезе (2:0).

Додамо, що збірна України розпочала підготовку до матчів із Францією та Ісландією.