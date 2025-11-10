Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Сергія Реброва вирушає до Парижа, де до неї приєднаються легіонери. До синьо-жовтих додався півзахисник Динамо Назар Волошин.

Національна збірна України розпочала підготовку до листопадових матчів відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада). Гравці, які представляють клуби УПЛ, дісталися польського Жешува наземним транспортом, після чого команду очікує переліт до Парижа.

Вже у французькій столиці склад поповнять футболісти, які виступають за кордоном. При цьому ще на території України до команди долучився атакувальний півзахисник Динамо Назар Волошин, який отримав виклик до національної збірної.

Перед матчем із Францією команда проведе традиційну передматчеву програму на стадіоні Парк де Пренс:

12 листопада о 19:00 за київським часом відбудеться пресконференція головного тренера Сергія Реброва та одного з гравців. О 19:30 розпочнеться тренування на полі арени, де наступного вечора пройде поєдинок.

Після гри синьо-жовті вирушать із Парижа до Варшави 14 листопада. Наступного дня на стадіоні Легія, де Україна зіграє з Ісландією, відбудеться пресконференція (18:45) та передматчеве тренування (19:15).

Нагадаємо, у збірній України — дві вимушені заміни перед відбором ЧС-2026.