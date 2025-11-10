Бергамаски подякували хорватському фахівцю за роботу та побажали успіхів у майбутньому.
Іван Юрич, Getty Images
10 листопада 2025, 18:38
Аталанта офіційно оголосила про відставку головного тренера першої команди Івана Юрича.
Разом із ним команду залишають його найближчі асистенти — Маттео Паро, Мігель Велосо, Паоло Барберо, Степан Остоїч та Мікеле Ореккьо.
Хорватський спеціаліст очолив Аталанту влітку, змінивши Джан П’єро Гасперіні, який працював у бергамському клубі дев’ять років.
Проте старт сезону виявився невдалим: під керівництвом Юрича команда здобула лише дві перемоги в 11-ти турах Серії А і наразі посідає 13-те місце в турнірній таблиці. У попередньому турі Аталанта на власному полі поступилася Сассуоло з рахунком 0:3.
Раніше повідомлялося, що боси бергамасок ведуть переговори щодо можливого призначення Раффаеле Палладіно.