Італія

Бергамаски подякували хорватському фахівцю за роботу та побажали успіхів у майбутньому.

Аталанта офіційно оголосила про відставку головного тренера першої команди Івана Юрича.

Разом із ним команду залишають його найближчі асистенти — Маттео Паро, Мігель Велосо, Паоло Барберо, Степан Остоїч та Мікеле Ореккьо.

Хорватський спеціаліст очолив Аталанту влітку, змінивши Джан П’єро Гасперіні, який працював у бергамському клубі дев’ять років.

Проте старт сезону виявився невдалим: під керівництвом Юрича команда здобула лише дві перемоги в 11-ти турах Серії А і наразі посідає 13-те місце в турнірній таблиці. У попередньому турі Аталанта на власному полі поступилася Сассуоло з рахунком 0:3.

Раніше повідомлялося, що боси бергамасок ведуть переговори щодо можливого призначення Раффаеле Палладіно.