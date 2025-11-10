Італія

Іван Юрич може залишити команду, а головним кандидатом на його місце є Раффаеле Палладіно.

Аталанта може найближчим часом змінити головного тренера. Клуб із Бергамо близький до звільнення Івана Юрича та вже веде переговори про можливе призначення Раффаеле Палладіно.

Юрич очолив Аталанту у міжсезоння, змінивши на посаді Джан П’єро Гасперіні, який беззмінно працював у клубі протягом дев’яти років.

Під керівництвом Івана Юрича Аталанта виграла лише два матчі в 11-ти стартових турах Серії А та наразі займає 13-й рядок турнірної таблиці. У минулому турі "бергамці" на своєму полі зазнали розгромної поразки від Сассуоло з рахунком 0:3.

У основному етапі Ліги чемпіонів Аталанта йде 16-ю у загальній таблиці, набравши сім очок у чотирьох матчах.

41-річний Раффаеле Палладіно яскраво проявив себе на тренерській посаді Монци, а минулого сезону очолював Фіорентину. Раніше він розглядався як один із претендентів на посаду головного тренера Ювентуса, але туринці зрештою зробили вибір на користь Лучано Спаллетті.

Свій наступний матч Аталанта проведе 22 листопада на виїзді проти Наполі.