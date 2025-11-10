Італія

Складна ситуація всередині клубу.

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте висловився про ситуацію всередині неаполітанського клубу. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Якщо програєш п'ять матчів у сезоні, значить, щось йде не так. Потрібно щось робити, тому що я не хочу підтримувати вмираючого. Я перший, хто бере на себе відповідальність.

Я не бачу ніякої хімії, кожен просто думає про свої проблеми. Пересадка серця – це не вихід. Кожному з нас потрібно заново знайти свій дух, серце, рішучість.

Щось можна зробити, але потрібно подивитися, як це здійснити. Одна справа – просто грати в команді, і зовсім інша – грати за команду з неймовірно високими очікуваннями.

Кожен думає про свій город, я вже бачив це раніше, тому я хочу провести хорошу розмову з клубом", – сказав Конте.

Раніше повідомлялося, що майбутнє Конте в Наполі під питанням.