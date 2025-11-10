Чергова перемога "нерадзуррі".
10 листопада 2025, 22:18
Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився після перемоги над римським Лаціо (2:0) в рамках 11-го туру італійської Серії А. Цитує румунського фахівця Sky Sport Italia.
"Мені подобається бажання футболістів грати та домінувати. Ми розуміли, що і як потрібно робити, і я б сказав, що у нас це дуже добре виходило.
Для мене це дуже важливо. Команда складається з 22 гравців, і всі вони готові приносити користь. Ми всі старанно працюємо над індивідуальним і командним прогресом. Це не завжди легко, тому що багато чого змінилося. Гравці відразу освоїлися в реаліях нашої команди. Вони досягають успіху, знаючи, що у них багато можливостей для вдосконалення.
Завжди непросто зберігати такий настрій кожні три дні. Необхідно розуміти певні психологічні моменти, і ми добре впоралися з цим.
Варто віддати належне тим, хто вносив свій вклад із заміни, дозволяючи іншим відпочивати. Я працюю з чемпіонами, які насолоджуються процесом і, незважаючи на втому, завжди знаходять у собі сили", — заявив Ківу.
Зараз Інтер ділить з Ромою перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.