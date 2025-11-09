Італія

Перемога на класі.

В рамках 11-го туру італійської Серії А Інтер в Мілані приймав римський Лаціо.

Вже на старті нападник Інтера Лаутаро Мартінес відкрив рахунок у матчі. На 62-й хвилині французький форвард Анж-Йоан Бонні подвоїв перевагу господарів.

За підсумками 11-го туру Інтер піднявся на перше місце в турнірній таблиці Серії А. У команди 24 очки, стільки ж — у Роми, яка посідає друге місце. Лаціо з 15 очками знаходиться на дев'ятій сходинці.

Інтер — Лаціо 2:0

Голи: Лаутаро Мартінес 3, Бонні 62

"Інтер": Зоммер, Аканджі, Ачербі, А. Бастоні, Думфріс (Аугусто 56), Чалханоглу (Фраттезі 81), Барелла, Сучич (Зелінські 56), Дімарко, Бонні (Еспозіто 81), Лаутаро Мартінес (Тюрам 71)

"Лаціо": Проведель, Лаццарі (Пеллегріні 68), Хіла, А. Романьолі (Провстгор 75), Марушич, Катальді (Весіно 65), Гендузі, Башич, Ісаксен (Педро 65), Діа (Нослін 65), Дзакканьї

Попередження: Аканджі 33, Сучич 36, Думфріс 52 — Дзакканьї 72