Італія

Форвард Інтера прокоментував адаптацію в клубі.

Французький нападник Анж-Йоан Бонні цього літа перейшов до міланського Інтера з Парми за 23 млн євро й уже може похизуватись 15 матчами за новий клуб, у яких забив чотири голи та віддав п’ять гольових передач.

Про адаптацію в новому колективі 22-рінчий виконавець розповів у останньому інтерв’ю.

"Уже на місці я зрозумів, що потрібен час, щоб зрозуміти, де ти опинився й наскільки великий цей клуб. Як тільки ти це усвідомиш, то маєш усвідомити рівень команди, який постійно зростає.

Інтер дуже вимогливий до своїх гравців, тут завжди вимагають від тебе більшого, але я почуваюсь чудово і потрохи вчусь.

Граючи спиною до воріт, я іноді втрачав м'ячі. Покращую гру головою, але також і свою витривалість, ураховуючи, що ми граємо кожні три дні і маємо наполегливо працювати. Загалом, завжди можна зробити все краще.

У клубі є багато хлопців, але з франкомовними, а з такими, як Мхітарян, завжди легше адаптуватись. Маркус Тюрам дуже мені допоміг, і не лише з тих пір, як ми товариші по команді: його поради вже були корисними, ще коли я був у Пармі. Він підштовхує мене далі, як і італійські товариші по команді. Вони хочуть, щоб я завжди викладався на повну, не втрачаючи при цьому тонусу.

Свій перший гол на Джузеппе Меацца я забив ще з Пармою. Я був приголомшений, бо стадіон такий великий, що здається, що він ніколи не закінчується. Це захоплює дух.

Але інакше це сприймається, коли граєш за Інтер. Мені пощастило забити одразу в ворота Торіно. Після реву натовпу, у цьому шумі ти вже нічого не чуєш. Усе стає приглушеним, це просто емоції.

Минулого року, під час матчу Парма — Інтер, який завершився нічиєю 2:2, Бастоні збив мене з ніг і сказав: "Приїжджай до нас наступного року". Це тоді здавалось якоюсь погрозою! Але я був задоволений. Він, Біссек та Ачербі дають про себе знати на тренуваннях. Вони допомагають тобі рухатись уперед.

Наш тренер теж залишається такою ж щирою людиною, як і в Пармі. А тепер, коли він у Інтері, він робить справи та спілкується так само. Він завжди просить мене бути доступним для інших, грати насамперед за команду.

Я хотів би мати такий самий голод до забитих м’ячів, як у Лаутаро. Бути четвертим найкращим бомбардиром в історії Інтера в його віці — це надзвичайно. Він завжди хоче забивати, красивий це гол чи некрасивий — не має значення.

Маркус, із іншого боку, може робити все на полі: голи, дриблінг, результативні передачі. Можливо, у мене є ще кілька схожих моментів із ним, але ми все одно різні, і ми можемо грати разом. Я також хотів би щось запозичити у Піо Еспозіто, мало хто може закривати м'яч так, як він", — заявив французький виконавець.

Бонні в минулому сезоні за Парму забив шість голів та віддав чотири асисти в 38 матчах.