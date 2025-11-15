Італія

Туринці хочуть скористатися шансом придбати гравця за зниженою ціною взимку.

Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні півзахисника Ан-Насра та збірної Хорватії Марцело Брозовича. Про це повідомляє Calciomercato.

Контракт 32-річного хавбека з клубом із Саудівської Аравії діє до літа 2026 року, однак Ювентус планує спробувати придбати гравця вже у січні — і розраховує отримати його за зниженою ціною. Підсилення центру поля є одним із пріоритетів туринців.

Додатковим фактором може стати призначення Лучано Спаллетті, який очолив Ювентус нещодавно. Саме під керівництвом Спаллетті Брозович розкрив свій потенціал у сезоні 2017–2019 в Інтері, ставши одним із ключових футболістів міланців.

У поточному сезоні за Ан-Наср Брозович провів 13 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав два асисти. Transfermarkt оцінює його вартість у 10 мільйонів євро.