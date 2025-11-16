Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував виступи колишнього клубу.
Тіджані Рейндерс, Getty Images
16 листопада 2025, 12:49
Нідерландський центральний півзахисник Тіджані Рейндерс цього літа за 54,9 млн євро перейшов з італійського Мілана до англійського Манчестер Сіті, проте все одно стежить за виступами свого колишнього клубу.
Зокрема, у останньому інтерв’ю 27-річний виконавець зробив прогноз на майбутнє міланське дербі.
"Я обов'язково подивлюсь дербі проти Інтера наступними вихідними, без сумніву. І, звичайно, я буду вболівати за Мілан, вони зараз дуже добре грають.
Звичайно, дербі буде важкою грою. Насправді, міланське дербі завжди складне, але я впевнений, що саме Мілан зможе здобути три очки.
Виграти Скудетто? Цього року в них є така можливість. Вони чудово справляються, і я щиро сподіваюсь, що над емблемою Мілана скоро буде друга зірка.
Повернення колись до клубу? Побачимо, усе можливо", — заявив нідерландський виконавець.
Матч Інтер — Мілан відбудеться 23 листопада, о 21:45.