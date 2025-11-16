Італія

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував виступи колишнього клубу.

Нідерландський центральний півзахисник Тіджані Рейндерс цього літа за 54,9 млн євро перейшов з італійського Мілана до англійського Манчестер Сіті, проте все одно стежить за виступами свого колишнього клубу.

Зокрема, у останньому інтерв’ю 27-річний виконавець зробив прогноз на майбутнє міланське дербі.

"Я обов'язково подивлюсь дербі проти Інтера наступними вихідними, без сумніву. І, звичайно, я буду вболівати за Мілан, вони зараз дуже добре грають.

Звичайно, дербі буде важкою грою. Насправді, міланське дербі завжди складне, але я впевнений, що саме Мілан зможе здобути три очки.

Виграти Скудетто? Цього року в них є така можливість. Вони чудово справляються, і я щиро сподіваюсь, що над емблемою Мілана скоро буде друга зірка.

Повернення колись до клубу? Побачимо, усе можливо", — заявив нідерландський виконавець.

Матч Інтер — Мілан відбудеться 23 листопада, о 21:45.