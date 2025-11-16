Сильний сезон від талановитого іспанця.
Rodrigo Mendoza, getty images
16 листопада 2025, 20:50
Молодий півзахисник іспанського Ельче Родріго Мендоса привернув до себе увагу туринського Ювентуса. Про це повідомляє Tuttosport.
За інформацією джерела, скаути "зебр" давно спостерігають за 20-річним іспанцем, і вражені прогресом гравця молодіжної збірної Іспанії.
Зазначається, що у контракті футболіста з іспанським клубом прописано сума відступних у розмірі 20 мільйонів євро.
Цього сезону Родріго Мендоса відіграв за Ельче десять матчів та забив два голи.