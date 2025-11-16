Італія

Сильний сезон від талановитого іспанця.

Молодий півзахисник іспанського Ельче Родріго Мендоса привернув до себе увагу туринського Ювентуса. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, скаути "зебр" давно спостерігають за 20-річним іспанцем, і вражені прогресом гравця молодіжної збірної Іспанії.

Зазначається, що у контракті футболіста з іспанським клубом прописано сума відступних у розмірі 20 мільйонів євро.

Цього сезону Родріго Мендоса відіграв за Ельче десять матчів та забив два голи.