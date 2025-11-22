Італія

На нас чекає головний матч європейського вікенду.

Головний тренер Мілана Макс Аллегрі висловився напередодні матчу 12-го туру італійської Серії А з Інтером. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Це буде чудовий вечір. На нас чекає зустріч із дуже сильною командою, фаворитом на Скудетто, разом із Наполі, який виграв 11 з останніх 12 матчів і забив 28 голів, пропустивши всього 7.

Це досвідчена команда з фізично розвиненими та технічними гравцями, але дербі – це завжди окремий матч. Нам потрібно буде показати хорошу гру і бути більш зосередженими, ніж у матчі із Пармою (2:2).

Нам належить грати проти сильної команди, і такі великі матчі дають адреналін та азарт під час підготовки до них. Нам потрібно зосередитись на супернику, але не боятися грати у свій футбол.

Інтер у чудовій формі, але й Мілан теж. Ми знаємо їх фізичні та технічні якості. Вони – найкраща команда Серії А за ударами по воротах і пропускають найменше голів. Тому нам треба грати правильно. У важливих матчах деталі мають значення", – сказав Аллегрі.

Матч між Інтером та Міланом відбудеться 23-го листопада, о 21:45 за київським часом.