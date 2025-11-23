Італія

Зіньйо Вангеусден повісив бутси на цвях після третього розриву хрестоподібної зв'язки.

Колишній захисник міланського Інтера та збірної Бельгії Зіньйо Вангеусден оголосив про завершення кар’єри професійного футболіста у віці лише 26 років — Goal.

Центральний захисник опублікував заяву, пояснивши, що змушений піти через нескінченні травми. Вангеусден, який вважався одним із найяскравіших молодих талантів Інтера, так і не зіграв за першу команду і провів кар'єру в орендах у таких клубах, як Стандард, Дженоа та АЗ.

Цього літа він приєднався до іспанського клубу третього дивізіону Марбелья, але його плани були зруйновані. Причиною передчасного завершення кар'єри став третій розрив передньої хрестоподібної зв'язки, який він отримав на початку сезону, зігравши лише сім матчів за Марбелью.

У своїй заяві в Instagram 26-річний гравець написав:

"Сьогодні я приймаю рішення, яке ніколи не думав, що мені доведеться ухвалювати у цьому віці. Після 22 років футболу... моє життя професійного гравця добігає кінця. Футбол зробив мене тим, ким я є сьогодні. Він дав мені життя, про яке я навіть не смів мріяти в дитинстві". — заявив захисник.

Вангеусден підкреслив, що хоча серцем він завжди хоче бути футболістом, його тіло давно говорить досить.

"Травми, операції, уколи, ліки... Я віддавав усе, щоб повернутися, але щоразу ставало важче. Я хочу мати можливість ходити у своєму житті без болю, грати зі своїм сином і насолоджуватися життям з родиною... І тому, з поваги до себе, свого здоров'я та своєї відповідальності як батька — я приймаю це рішення" — підсумував Вангеусден.

Футболіст, який отримав своє ім’я на честь бразильського чемпіона світу Зіньйо, має на своєму рахунку один матч за національну збірну Бельгії.