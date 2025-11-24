Італія

Мілан переміг в дербі.

Головний тренер Мілана Макс Аллегрі прокоментував перемогу над Інтером (1:0) в рамках 12-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Sky Sport.

"Це була чудова перемога, видовищний матч. Перші 15 хвилин ми грали трохи сковано, але потім почали діяти впевнено і створили чотири-п'ять моментів, де могли ухвалити вірніші рішення в останній третині – особливо коли потрібно було вчасно підключати Пулішича та Салемакерса вперед.

Нам потрібно було точніше діяти під час подач, а в другому таймі, коли ми забили, було зрозуміло, що Інтер піде вперед. У нас були хороші шанси, коли Леан виходив один в один. Ми грамотно оборонялися за рахунок превентивної опіки – це важливо у матчах із Інтером, який смертельно небезпечний, коли вибирається з першого пресингу.

Вважаю, що наявну кількість очок ми заслужили, адже могли легко зіграти внічию з Наполі та Ромою, тому все врівноважується. Ця гра підтвердила тенденцію всього нашого сезону: коли потрібно було задавати темп, ми робили це не завжди, пропускаючи голи від Кремонезе, Парми та Пізи.

У матчах високого рівня ти зібраніший і краще зберігаєш концентрацію. Ми повинні зрозуміти, що знижуючи інтенсивність, стаємо вразливими. З психологічної точки зору – це надзвичайно важлива перемога. Втриматися у четвірці найсильніших було нашою головною метою", – сказав Аллегрі.