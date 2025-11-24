Італія

Молодий півзахисник може підсилити команду Де Россі в боротьбі за виживання в Серії А.

Дженоа працює над підсиленням середньої лінії й розглядає можливість оренди півзахисника Роми Нікколо Пізіллі. Як повідомляють італійські ЗМІ, клуб уже звернувся до Роми по детальну інформацію щодо потенційного переходу 21-річного хавбека.

За попереднім планом, у разі позитивного результату перемовин Пізіллі може провести в Дженоа півтора року — до літа 2026-го.

Минулого сезону молодий італієць відіграв 41 матч у всіх турнірах, забив три голи та зробив один асист. У поточній кампанії він провів шість поєдинків, але отримує менше ігрової практики.

Дженоа Руслана Маліновського наразі перебуває у зоні вильоту — команда посідає 18-те місце в Серії А з 8 очками. Свій наступний матч підопічні Даніеле Де Россі проведуть 29 листопада вдома проти Верони.