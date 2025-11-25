Італія

Злодії викрали годинники, коштовності та гроші, збиток оцінюється в 100 тисяч євро.

Нападник Кремонезе Джеймі Варді став жертвою пограбування.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, інцидент стався у неділю на віллі футболіста у місті Сало. Будинок було пограбовано під час матчу Серії А, в якому Кремонезе приймав Рому (3:1).

За наявними даними, банда, що складалася щонайменше з трьох злочинців, проникла до помешкання через вікно. Вони викрали з дому Варді годинники, різноманітні ювелірні вироби та готівку.

Попередні підрахунки свідчать, що загальна сума збитків від пограбування становить близько 100 тисяч євро. Розслідуванням інциденту зараз займаються карабінери. Слідство вважає, що злочинці цілеспрямовано стежили за пересуваннями Варді та його родини і точно знали, коли будинок залишиться без нагляду.