Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру італійської Серії A, у якому Мілан та римський Лаціо.

Мілан та римський Лаціо зіграють на Сан Сіро в тринадцятому турі італійської Серії A.

Маіссіміліано Аллігері, після перемоги в дербі над Інтером (1:0), залучив до стартового складу Нкунку в атаці.

Мауріціо Саррі, на тлі перемоги над Лечче (2:0), використав із перших хвилин Весіно в центрі поля.

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Бартезагі — Нкунку, Леау.

Запасні: Терраччано, Піттарелла, Еступіньян, Річчі, Де Вінтер, Лофтус-Чік, Одогу, Яшарі.



Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно, Башич — Ісаксен, Діа, Дзакканьї.

Запасні: Мандас, Фурланетто, Патрік, Деле-Баширу, Педро, Кастельянос, Нослін, Тавареш, Белах’ян, Провстгор, Лаццарі.



Гра Мілан — Лаціо почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.