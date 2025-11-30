Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру італійської Серії A, у якому зіграють Рома та Наполі.

Рома на Наполі зіграють у тринадцятому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.

Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над данським Мідтьюлланном (2:1), використав із перших хвилин Ермосо в трійці центральних захисників, тоді як Крістанте гратиме в центрі поля, а Фергюсон розташується в атаці.

Антоніо Конте, на тлі перемоги над азербайджанським Карабахом (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні, Ндіка — Челік, Коне, Крістанте, Веслі — Суле, Пеллегріні — Фергюсон.

Запасні: Васкес, Ренш, Ель-Айнауї, Цимікас, Дібала, Жулковські, Бейлі, Бальданці, Пізіллі, Сангаре, Гіларді, Ель Шаараві.



Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Олівера — Нерес, Гойлунн, Ланг.