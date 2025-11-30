Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру італійської Серії A, у якому зіграють Рома та Наполі.
Еван Фергюсон, Getty Images
30 листопада 2025, 21:13
Рома на Наполі зіграють у тринадцятому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.
Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над данським Мідтьюлланном (2:1), використав із перших хвилин Ермосо в трійці центральних захисників, тоді як Крістанте гратиме в центрі поля, а Фергюсон розташується в атаці.
Антоніо Конте, на тлі перемоги над азербайджанським Карабахом (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні, Ндіка — Челік, Коне, Крістанте, Веслі — Суле, Пеллегріні — Фергюсон.
Запасні: Васкес, Ренш, Ель-Айнауї, Цимікас, Дібала, Жулковські, Бейлі, Бальданці, Пізіллі, Сангаре, Гіларді, Ель Шаараві.
Запасні: Контіні, Ферранте, Жезус, Ельмас, Політано, Вергара, Лукка, Маццоккі, Маріануччі, Спінаццола, Амброзіно.
Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Олівера — Нерес, Гойлунн, Ланг.
Гра Рома — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.