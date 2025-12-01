Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 30 листопада 2025 року.

У матчі 13-го туру італійської Серії А Наполі обіграв Рому на полі суперників.

У напруженій дуелі все вирішила однак груба помилка в обороні від команди Джан П’єро Гасперніні в заключній частині першого тайму.

Після цього "вовки", яких важко було помітити в атаці до пропущеного м’яча, намагались урятувати ситуацію після перерви, проте суперники провели напрочуд цілісний матч у захисті й майже нічого не дали їм створити.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Наполі у рамках 13-го туру італійської Серії А-2025/26:

Рома — Наполі 0:1

Гол: Нерес, 36

Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні, Ндіка — Челік, Коне, Крістанте (Ель-Айнауї, 62), Веслі (Ель-Шаараві, 82) — Суле (Дібала, 61), Пеллегріні (Бейлі, 80) — Фергюсон (Бальданці, 46).

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Олівера — Нерес (Лукка, 85), Гойлунн (Ельмас, 80), Ланг (Політано, 69).

Попередження: Крістанте, Ндіка, Бальданці — Лоботка, Беукема