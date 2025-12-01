Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 30 листопада 2025 року.
Рома — Наполі, Getty Images
01 грудня 2025, 09:19
У матчі 13-го туру італійської Серії А Наполі обіграв Рому на полі суперників.
У напруженій дуелі все вирішила однак груба помилка в обороні від команди Джан П’єро Гасперніні в заключній частині першого тайму.
Після цього "вовки", яких важко було помітити в атаці до пропущеного м’яча, намагались урятувати ситуацію після перерви, проте суперники провели напрочуд цілісний матч у захисті й майже нічого не дали їм створити.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Наполі у рамках 13-го туру італійської Серії А-2025/26:
Рома — Наполі 0:1
Гол: Нерес, 36
Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні, Ндіка — Челік, Коне, Крістанте (Ель-Айнауї, 62), Веслі (Ель-Шаараві, 82) — Суле (Дібала, 61), Пеллегріні (Бейлі, 80) — Фергюсон (Бальданці, 46).
Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Олівера — Нерес (Лукка, 85), Гойлунн (Ельмас, 80), Ланг (Політано, 69).
Попередження: Крістанте, Ндіка, Бальданці — Лоботка, Беукема