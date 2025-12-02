Італія

Нападник прокоментував перший дубль у Серії А.

Півзахисник Джеймі Варді показав яскраву гру у Серії А, оформивши свій перший дубль за Кремонезе в переможному матчі проти Болоньї (3:1).

38-річний нападник пожартував, що прохолодна погода у Болоньї допомогла йому почуватися як вдома:



"Нам просто не вистачало трохи дощу, і це була б типова гра посеред тижня у Великій Британії".

Цей матч став для Варді не лише першим дублем у Серії А, а й нагородою MVP. Нападник підкреслив важливість командного результату:



"Було чудово забити два голи, але найважливіше було здобути три очки та продовжити прогрес".

Ексзірка Лестера швидко адаптувалася до життя в Італії та похвалила команду за єдність і прагнення до успіху:



"Усі налаштовані на одну хвилю, і всі прагнуть йти вперед, щоб до кінця сезону ми провели успішний рік".

У свої 38 років англійський нападник має чудову результативність: чотири голи в дев'яти іграх цього сезону.



Після 13 турів Кремонезе йде на 11-у місці в Серії А. Наступну гру команда проведе 7 грудня проти Лечче.