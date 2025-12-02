Італія

Колишній герой Лестера допоміг Кремонезе здолати Болонью на виїзді.

Легендарний форвард Лестер Сіті та володар Золотої бутси АПЛ сезону-2019/20 Джеймі Варді, який нині виступає за Кремонезе, став головним героєм матчу 13-го туру Серії А.

38-річний нападник двічі вразив ворота Болоньї у виїзному поєдинку, а його команда здобула переконливу перемогу з рахунком 3:1.

Окрім Варді, у складі Кремонезе відзначився Мартін Паєро. Болонья відповіла лише голом Ріккардо Орсоліні, який реалізував пенальті.

Болонья — Кремонезе 1:3

Голи: Орсоліні, 45+3 (пен) - Паєро, 31, Варді, 35, 50

Болонья: Равалья — Дзортеа (Гольм, 80), Казале (Геггем, 46), Лукумі, Міранда — Моро, Побега — Одгор (Даллінга, 76) — Орсоліні (Бернардескі, 80), Кастро, Домінгес (Камб'ягі, 46)

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті — Барб'єрі, Паєро (Грассі, 67), Вандепютте, Бондо (Дзербін, 76), Пеццелла — Бонаццолі (Санабрія, 76), Варді

Попередження: Пеццелла, Терраччано