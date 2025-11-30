Італія

Римський клуб відмовився від будь-яких коментарів на знак протесту проти суддівства.

Після напруженого матчу проти Мілана, що завершився поразкою (0:1), представники Лаціо вирішили не з'являтися перед камерами та мікрофонами журналістів. У таборі бьянкочелесті панує повна тиша.

Головним чинником, що викликав обурення римлян, став епізод у компенсований час. На останніх хвилинах гри м'яч влучив у руку захисника Мілана Страхіні Павловича у власному штрафному майданчику.

Головний арбітр зустрічі Коллу був запрошений до монітора VAR для перегляду моменту. Однак, після перегляду відеоповтору, рефері прийняв рішення не призначати пенальті, вважаючи положення руки природним або таким, що не карається в цій ситуації.

Це рішення фактично позбавило Лаціо шансу зрівняти рахунок. Одразу після фінального свистка керівництво римського клубу ухвалило рішення не давати жодних коментарів.

Головний тренер Мауріціо Саррі не прийшов на післяматчеву пресконференцію.

Жоден із гравців Лаціо не зупинився в мікст-зоні для спілкування зі ЗМІ.

Спортивний директор та інші офіційні особи також утрималися від заяв.

Таким чином клуб висловив свій категоричний протест проти якості суддівства, залишивши Мілан та Массіміліано Аллегрі наодинці з медіа обговорювати підсумки вечора.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.