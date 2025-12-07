Інше

Мессі як завжди в порядку.

Інтер Маямі вперше в клубній історії став переможцем Кубку МЛС.

У фіналі команда Хавʼєра Маскерано здолала Ванкувер (3:1) з Томасом Мюллером у складі. Це чемпіонство стало першим з часів заснування клубу.

На восьмій хвилині Ед'єр Окампо відзначився автоголом та забезпечив перевагу команді з Флориди. На 60-й хвилині Алі Ахмед зрівняв рахунок. Потім Родріго Де Пауль повернув перевагу «чаплям». А вже в компенсований час Тадео Альєнде встановив остаточний рахунок.

Лео Мессі у фінальному поєдинку відзначився двома результативними передачами.

Інтер Маямі — Ванкувер 3:1

Голи: Окампос 8 (аг), Де Пауль 71, Альєнде 90+6, — Ахмед 60.