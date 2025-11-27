Ліга чемпіонів

Головний тренер Реала відзначив характер українського воротаря та його впевнені дії на полі.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо підсумував виступ українського голкіпера Андрія Луніна у поєдинку Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса, у якому той пропустив три голи (4:3).

"Він має чудовий характер і завжди готовий. Він доводив це упродовж усієї своєї кар’єри, і ми дуже в нього віримо. Він прекрасно справляється з роллю гравця, який має бути напоготові в будь-який момент.

Шкода, що він пропустив три м’ячі, але він передавав багато спокою та впевненості. Ми на нього розраховуємо, коли це потрібно, і він буде грати", — сказав Алонсо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпіакос — Реал Мадрид у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.