Ліга чемпіонів

У іспанця є претензії до роботи Клемана Тюрпена.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував роботу арбітра в матчі з мадридським Реалом. Його слова наводить ESPN.

«Я приймаю результат, але розумію, що ми маємо діяти краще на цьому рівні. Я розумію, що іноді на Сантьяго Бернабеу у матчах із цим клубом... Арбітри «пливуть», з ними таке трапляється.

О’Райлі отримав жовту картку за фол на Вальверді. Через дві хвилини Рюдігеру не показали другу жовту за фол на Савіньо біля штрафного майданчика Мадриду. Два ідентичних епізоди.

Ось чому на цих етапах доводиться стикатися з безліччю ситуацій, і це зробить нас сильнішими», – сказав Гвардіола.