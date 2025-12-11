Ліга чемпіонів

гурбанов прокоментував виступ українця в матчі Ліги чемпіонів, вказавши на недоліки в грі.

Головний тренер Карабаха Гурбан Гурбанов поділився своїми враженнями від гри українського вінгера Олексія Кащука в матчі Ліги чемпіонів проти амстердамського Аякса (поразка 2:4).

"Повністю задоволений не залишився (замінами). Погода була дощова, входити в гру з лави було важко. Ми хотіли підвищити швидкість. Якби Олексій Кащук та Наріман зіграли точніше, результат був би іншим. Не вперше робимо такі кроки, просто цього разу не вийшло", – зазначив Гурбанов.

Олексій Кащук вийшов на поле на 69-й хвилині зустрічі, замінивши колумбійського форварда Каміло Дурана. У матчі проти Аякса український вінгер провів лише 21 хвилину, проте його активність на полі була не помітною.

На поточний момент Карабах займає 21-ше місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши сім очок після шести турів. Статистика Олексія Кащука в цьому сезоні — 21 матч за Карабах, забив три голи та віддав два асисти.