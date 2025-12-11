Футзал

Потужний іспит для команди Косенка.

Збірна України з футзалу проведе два товариські матчі проти чинних чемпіонів Європи — Португалії. Про це повідомляє АФУ.

Зазначається, що «синьо-жовті» проведуть з португальцями два поєдинки 19 та 21 грудня в місті Тавіра на арені імені Едуарду Мансінью. Початок обох поєдинків — о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що Португалія зараз лідирує в рейтингу збірних УЄФА.

Нагадаємо, збірна України з футзалу готується до фінального турніру Євро-2026. Команда Олександра Косенка потрапила до групи В, де зіграє проти збірних Литви, Чехії та Вірменії.

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу пройде з 21 січня по 7 лютого 2026 року Словенії, Латвії та Литві.