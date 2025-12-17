Інше

Загальна сума призових зросла на 50% у порівнянні з ЧС-2022.

ФІФА оголосила про рекордний призовий фонд для чемпіонату світу-2026. Загальна сума складе 727 мільйонів доларів, що на 50% більше, ніж на мундіалі-2022 у Катарі.

З 727 млн доларів 655 млн будуть пропорційно розподілені між 48 командами-учасницями залежно від їхніх результатів. Решта коштів у розмірі 1,5 млн на команду піде на покриття витрат на підготовку. Таким чином, кожна збірна гарантовано отримає як мінімум 10,5 млн доларів за участь у турнірі.

Розподіл призових за підсумками ЧС-2026 виглядатиме так:

Чемпіон – 50 млн доларів

Фіналіст – 33 млн доларів

3-тє місце – 29 млн доларів

4-те місце – 27 млн доларів

Місця 5-8 – 19 млн доларів

Місця 9-16 – 15 млн доларів

Місця 17-32 – 11 млн доларів

Місця 33-48 – 9 млн доларів

Збірна України потрапила до потенційної групи F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Щоб потрапити на турнір, команда Сергія Реброва спершу 26 березня у півфіналі плейоф європейського відбору прийме Швецію, а у разі перемоги 31 березня зіграє фінал плейоф проти переможця пари Польща – Албанія.

Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Фінальний матч відбудеться в Нью-Йорку, а турнір відкриє поєдинок між Мексикою та ПАР.