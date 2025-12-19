Завершився останній тур Ліги Конференцій.
19 грудня 2025, 00:30
АЕК Ларнака — Шкендія 1:0
Гол: Ангєльскі 83
Вилучення: Латіфі 53
АЗ Алкмар — Ягеллонія 0:0
Зрінські — Рапід 1:1
Голи: Анге аг. 90+3 — Шауб 11
Кристал Пелес — Купс 2:2
Голи: Уче 5, Девенні 76 — Пажишек 50, Сіссе 53
Вилучення: Антві 73
Легія - Лінкольн Ред Імпс 4:1
Голи: Чолак 21, Капустка 62, Райович 70, Бічахчян 83 — Де Барр 89
Лозанна - Фіорентина 1:0
Гол: Сігуа 59
Майнц - Самсунспор 2:0
Голи: Відмер 44, Амірі пен. 48
Омонія - Ракув 0:1
Гол: Репка 12
Райо Вальєкано - Дріта 3:0
Голи: Лежен 33, Гумбау 66, Пача 83
Сігма Оломоуц - Лех 1:2
Голи: Крал 84 — Ісхак 35, пен 45+1
Слован - Геккен 1:0
Гол:Блекман 85
Спарта — Абердін 3:0
Голи: Меркадо 16, Гараслін 29, Куол 66
Страсбург - Брейдаблік 3:1
Голи: Нанасі 11, Годо, 80, Енкісо 90+4 — Гуннлаугссон 37
Целье — Шельбурн 0:0
Шемрок Роверс - Хамрун 3:1
Голи: Берк пен. 14, Грант 45+4 Макговерн 90+3 — Коффи 20
Вилучення:Мбонг 27
АЕК — Університатя Крайова 3:2
Голи:, Віда 65, Кутейша 90+8, Йович 90+15 — Баярам 30, Чікелдеу 59