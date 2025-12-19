АЕК Ларнака — Шкендія 1:0

Гол: Ангєльскі 83

Вилучення: Латіфі 53

АЗ Алкмар — Ягеллонія 0:0

Зрінські — Рапід 1:1

Голи: Анге аг. 90+3 — Шауб 11

Кристал Пелес — Купс 2:2

Голи: Уче 5, Девенні 76 — Пажишек 50, Сіссе 53

Вилучення: Антві 73

Легія - Лінкольн Ред Імпс 4:1

Голи: Чолак 21, Капустка 62, Райович 70, Бічахчян 83 — Де Барр 89

Лозанна - Фіорентина 1:0

Гол: Сігуа 59

Майнц - Самсунспор 2:0

Голи: Відмер 44, Амірі пен. 48

Омонія - Ракув 0:1

Гол: Репка 12

Райо Вальєкано - Дріта 3:0

Голи: Лежен 33, Гумбау 66, Пача 83

Сігма Оломоуц - Лех 1:2

Голи: Крал 84 — Ісхак 35, пен 45+1

Слован - Геккен 1:0

Гол:Блекман 85

Спарта — Абердін 3:0

Голи: Меркадо 16, Гараслін 29, Куол 66

Страсбург - Брейдаблік 3:1

Голи: Нанасі 11, Годо, 80, Енкісо 90+4 — Гуннлаугссон 37

Целье — Шельбурн 0:0

Шемрок Роверс - Хамрун 3:1

Голи: Берк пен. 14, Грант 45+4 Макговерн 90+3 — Коффи 20

Вилучення:Мбонг 27

 АЕК — Університатя Крайова 3:2 

Голи:, Віда 65, Кутейша 90+8, Йович 90+15 — Баярам 30, Чікелдеу 59