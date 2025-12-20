Іспанія

Півзахисник каталонців має м’язове перевантаження та не тренувався в загальній групі.

Центральний півзахисник Барселони Педрі, ймовірно, не зіграє у найближчому матчі Ла Ліги проти Вільярреала, який відбудеться 21 грудня. Про це повідомляє журналіст AS Хаві Мігель.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст відчуває перевантаження камбалоподібного м’яза лівої ноги. Через це Педрі пропустив вчорашнє групове тренування команди.

У клубі наголошують, що ушкодження не є серйозним, однак тренерський штаб не хоче ризикувати здоров’ям одного з ключових гравців середньої лінії.

У Барселоні пов’язують проблему зі значним ігровим навантаженням на Педрі, який регулярно залишається важливою фігурою в побудові гри команди завдяки своїй якості та впливу на темп матчу.