Інше

Гранди звернули увагу на талант з Данії.

Нападник датського Мідтьюлланна Франкуліну найближчим часом може змінити клубну прописку.

За інформацією Крістіана Фалька, на 21-річного гвінейця претендують Ліверпуль, мюнхенська Баварія та Боруссія Дортмунд.

Зазначається, що керівництво датського клубу має намір виручити за свого гравця близько 25-30 мільйонів євро.

Чинна трудова угода форварда з «вовками» розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 мільйонів євро.

Цього сезону Франкуліну відіграв за Мідтьюлланн 30 матчів, забив 21 гол та віддав 3 передачі.