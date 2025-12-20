Інше

Паулу Футре вважає, що стабільність в особистому житті є ключем до того, щоб зірка Барселони став найкращим гравцем планети.

Ламін Ямаль продовжує вражати футбольний світ своєю грою, проте легендарний ексгравець мадридського Атлетіко та збірної Португалії Паулу Футре впевнений: для остаточного сходження на вершину 18-річному вінґеру не вистачає одного важливого фактора — серйозних стосунків.

Виступаючи в ефірі популярного іспанського шоу El Chiringuito, 59-річний Футре приголомшив ведучого Хосепа Педрероля своєю заявою. На думку португальця, молодим талантам важко зберігати фокус на спорті, коли навколо забагато спокус.

"Ламін Ямаль стане найкращим у світі, але йому потрібно знайти дівчину якнайшвидше, дуже швидко. Він молодий, і для нього важливо мати стабільність. Коли я зустрів матір своїх дітей, я почав бути професіоналом у футболі на всі 100%", — пояснив Футре.

Після успішного Євро-2024 його пов'язували з інфлюенсеркою Алекс Падільєю, а пізніше — з аргентинською поп-зіркою Нікі Ніколь. Проте жодні зі стосунків не стали тривалими.