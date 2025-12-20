Англія

Розпочався 17 тур АПЛ.

Ньюкасл та Челсі сильнішого не виявили (2:2).

У дебюті зустрічі Сороки вийшли вперед. Гордон обікрав Фофана в центрі поля, Бруно перевів м’яч на правий фланг, після чого бразилець виконав передачу у штрафний майданчик суперника. Гордон у підкаті пробив, але Санчес врятував аристократів, а на добиванні першим був Вольтемаде. Нападник розстріляв порожні ворота Челсі.

На 20-й хвилині німець подвоїв перевагу господарів, замкнувши в один дотик передачу від Гордона. По перерві гості взяли справу у свої руки. На початку другого 45-хвилинного тайму капітан Челсі скоротив відставання в рахунку. Джеймс з 25 метрів завдав шикарного удару зі штрафного: захисник перекинув стінку, і від стійки м’яч опинився в сітці — без шансів для Ремсдейла.

На 66-й хвилині пенсіонери відновили паритет. Воротар Роберт Санчес розпочав атаку, віддавши пас на Педро. Бразилець виграв боротьбу в Тіава та впевнено реалізував вихід віч-на-віч.

Наприкінці матчу Ньюкасл мав чудову нагоду знову вийти вперед. Сороки вибігли в контратаку 3 в 2, але без успіху. Еланга взяв ініціативу на себе й пробив поруч зі стійкою.

У підсумку — нічия. Ньюкасл та Челсі розійшлися миром. Чорно-білі мають у своєму активі 23 пункти, аристократи — 29.

Ньюкасл Юнайтед — Челсі 2:2

Голи: Вольтемаде, 4, 20 - Джеймс, 49, Педро, 66

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Гімараес, Тоналі, Ремзі (Віллок, 89) — Мерфі (Барнс, 72), Вольтемаде (Вісса, 72), Гордон (Еланга, 72)

Челсі: Санчес — Гюсто (Фернандес, 54), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Нету, Палмер (Сантос, 79), Гарначо — Педро

Попередження: Шер, Вісса, Голл — Санчес, Гарначо, Гюсто, Кайседо, Сантос, Педро