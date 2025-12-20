Бразилия

Марсело Тейшейра зберігає позитив щодо продовження контракту з легендарним форвардом.

Майбутнє 33-річного Неймара у бразильському футболі залишається однією з головних тем спортивних медіа.

Попри те, що нападник став фактором х збереження Сантоса у вищому дивізіоні, його подальше перебування у Віла Белміро під питанням через інтерес з боку чинного чемпіона Бразилії — Фламенго.

Неймар довів свою відданість рідному клубу в найбільш критичний момент. Попри те, що він грав із травмою коліна, ветеран видав вражаючу серію на фініші сезону. В останніх чотирьох матчах він забив 5 голів та віддав 1 асист, що дозволило Пейше в останній момент уникнути вильоту.

В інтерв'ю ESPN Президент Сантоса Марсело Тейшейра зазначив, що діалог про продовження контракту триває.

"Його участь продовжує бути важливою як на полі, так і поза ним. Я маю позитивне очікування, що ми досягнемо спільного знаменника", — заявив Тейшейра.

Хоча Сантос робить усе можливе, щоб утримати зірку, Фламенго розглядає можливість гучного трансферу.

Сам Неймар наразі взяв паузу для відпочинку з родиною в США, перш ніж прийняти остаточне рішення. На початку грудня він заявив, що його пріоритет завжди був Сантос, але додав, що йому потрібно кілька днів, щоб розслабитися і все зважити. Тейшейра підтвердив, що м’яч зараз на боці футболіста:

"Це радше рішення для Неймара, ніж для Сантоса. Ми залишили цей термін, щоб він міг подорожувати зі своєю родиною. Немає встановленого дедлайну, але ми ведемо міцний і хороший діалог. Я вірю, що він залишиться", — підсумував президент.