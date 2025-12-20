Реал Овʼєдо разом з Сельтою зіграли, мабуть, найнудніший матч сезону (0:0)

Реал Ов`єдо — Сельта 0:0

Реал Ов`єдо: Есканделл — Аїхадо, Костас, Баї, Альхассан — Коломбатто, Сібо — Чайра (Рондон, 82), Рейна (Касорла, 82), Брекало — Віньяс (Ілич, 86)

Сельта: Раду — Фернандес (Родрігес, 76), Старфельт, Алонсо — Руеда, Бельтран (Моріба, 63), Роман, Каррейра — Сведберг (Ель-Абделлауі, 77), Жутгла (Альварес, 83), Сарагоса (Аспас, 63)

Попередження: Коломбатто, Аїхадо — Фернандес