У продовженні 17 туру Ла Ліги.
Getty Images
20 грудня 2025, 16:55
Реал Овʼєдо разом з Сельтою зіграли, мабуть, найнудніший матч сезону (0:0)
Реал Ов`єдо — Сельта 0:0
Реал Ов`єдо: Есканделл — Аїхадо, Костас, Баї, Альхассан — Коломбатто, Сібо — Чайра (Рондон, 82), Рейна (Касорла, 82), Брекало — Віньяс (Ілич, 86)
Сельта: Раду — Фернандес (Родрігес, 76), Старфельт, Алонсо — Руеда, Бельтран (Моріба, 63), Роман, Каррейра — Сведберг (Ель-Абделлауі, 77), Жутгла (Альварес, 83), Сарагоса (Аспас, 63)
Попередження: Коломбатто, Аїхадо — Фернандес