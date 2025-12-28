Португалія

Лісабонці традиційно активні на трансферному ринку.

Скаути лісабонської Бенфіки постійно впродовж сезону перебувають у пошуках перспективних футболістів для підтримки власної фінансової моделі розвитку клубу.

І цього разу їхній погляд було спрямовано на кабовердійського флангового захисника Ештрели Амадори Сідні Лопеша Кабрала.

23-річний виконавець дістався його клубу в якості вільного агента цього лата, після виступів за німецьку Вікторію з Кельну.

І вже за пів сезону Ешрела заробить на його трансфері 6 млн євро + 10% від наступного продажу.

Наразі сторони закривають угоду, і найближчим часом гравець підпише контракт до 2030 року.

Кабрал у цьому сезоні провів 16 матчів, забив п’ять голів та віддав три асисти.