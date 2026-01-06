Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 6 січня 2026 року.

У поєдинку 19-го туру Серії А Рома на виїзді без особливих проблем розібралася з Лечче, здобувши перемогу з рахунком 2:0.

Гості повели в рахунку вже на старті матчу. На 14-й хвилині Пауло Дібала розрізною передачею розкрив оборону суперника, вивівши Евана Фергюсона сам на сам із Фальконе. Форвард холоднокровно скористався шансом, пробивши у ближній кут.

Остаточно зняла питання щодо переможця Рома на 71-й хвилині. Після кутового у виконанні Дібали та серії рикошетів м’яч дістався Артема Довбика, який з кількох метрів переправив його у ворота. Український нападник лише вийшов на заміну й одразу відзначився, щоправда, святкування гола швидко завершилося — форвард зазнав ушкодження задньої поверхні стегна та не зміг продовжити гру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лечче — Рома у рамках 19-го туру італійської Серії А-2025/26:

Лечче — Рома 0:2

Голи: Фергюсон, 14, Довбик, 71

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріел, Галло — Каба (Гельгасон, 75), Рамадані (Гортер, 64), Малех — Соттіль (П'єротті, 56), Камарда (Штулич, 64), Банда (Ндрі, 46)

Рома: Свілар — Челік, Зюлковські, Гіларді — Веслі, Коне, Пізіллі, — Ель-Шаараві (Цимікас, 60), Дібала (Суле, 79), Крістанте — Фергюсон (Довбик, 60; Романо, 86)

Попередження: Банда, Малех, Гашпар — Крістанте