Італія

28-річний іспанець вже має досвід виступів у Серії А.

Верона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Марселя Полем Ліролою.

Угода з 28-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року. Футболіст дістався італійцям безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні Лірола провів лише три матчі, в яких відіграв на полі 31 хвилину.

Також зазначимо, що Поль вже має досвід виступів у Серії А, де раніше захищав кольори Ювентуса, Сассуоло, Фіорентини та Фрозіноне.

Після 20 турів Верона набрала лише 13 очок і посідає останнє місце у Серії А.