Франція

Наставник марсельців наголосив на повазі до суперника та стабільності гри протягом усього матчу.

Головний тренер Марселя Роберто де Дзербі прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Байо з рахунком 9:0 у поєдинку Кубка Франції.

Італійський фахівець підкреслив, що навіть у матчах із явною перевагою його команда зобов’язана демонструвати максимальну самовіддачу.

"Коли граєш у футбол, потрібно поважати всіх. Поважати суперника означає поважати власну футболку", — зазначив де Дзербі.

Тренер також акцентував на проблемі нестабільності, яка час від часу проявляється в діях Марселя.

"Я дуже вимогливий до своєї команди, тому що ми надто часто чергуємо хороші відрізки з провалами. Потрібно завжди грати на повну силу — від першої до дев’яностої хвилини. Саме так слід діяти, і це наше головне завдання", — підсумував наставник.

