Італія

Турнірна боротьба у Серії А залишається напруженою після 19-го туру.

У матчах 19-го туру Серії А відбулись кілька цікавих поєдинків.

Головним героєм зустрічі став Крстович, який оформив дубль на 37-й та 60-й хвилинах. Аталанта змогла здобути важливу перемогу на виїзді, реалізувавши свої моменти краще за суперника.

Болонья — Аталанта 0:2

Голи: Крстович, 37, 60

Болонья: Равалья — Дзортеа, Вітік, Геггем, Міранда — Фергюсон, Фройлер (Моро, 72) — Орсоліні (Роу, 46), Фаббіан (Кастро, 72), Камб'ягі (Домінгес, 80) — Даллінга (Іммобіле, 60)

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні (Гін, 68), Джимсіті, Аханор — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон (Самарджич, 77), Бернасконі — Де Кетеларе (Сулемана, 84), Залевські (Муса, 68) — Крстович (Брешіаніні, 77)

У матчі на стадіоні Наполі команда Мактомінея та компанії не змогла здобути перевагу. Гості вийшли вперед завдяки голам Фресе та Орбана, але Наполі відповіли м’ячами Мактомінея та Ді Лоренцо.

Наполі — Верона 2:2

Голи: Мактоміней, 54, Ді Лоренцо, 82 - Фресе, 16, Орбан, 28 (пен)

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано, Лоботка, Мактоміней, Гутьєррес (Спінаццола, 55) — Ельмас (Маріануччі, 63), Ланг (Лукка, 76) — Гойлунн

Верона: Монтіпо — Нуньєс, Белла-Кочап, Валентіні — Брадарич (Нельссон, 78), Ньясс (Сердар, 87), Гальярдіні, Бернед, Фресе — Сарр (Жоване, 64), Орбан (Москера, 87)

Попередження: Орбан, Брадарич, Белла.