Французький клуб уже погодив особистий контракт із 24-річним хавбеком.

Марсель перебуває на завершальній стадії переговорів із командою з Роттердама щодо трансферу 24-річного хавбека. Французький клуб уже погодив із гравцем умови особистого контракту, а сам перехід може бути фіналізований протягом найближчих 24 годин.

Квінтен Тімбер є братом-близнюком захисника Арсенала Юррієна Тімбера. У Феєнорді він виступає з літа 2022 року, коли перебрався з Утрехта за 7 мільйонів євро. За цей час хавбек став одним із ключових футболістів роттердамців.

У поточному сезоні Тімбер провів за Феєнорд 24 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма голами та чотирма результативними передачами.

Марсель після першої частини сезону посідає третє місце в турнірній таблиці Ліги 1. Наступний поєдинок команда Роберто Де Дзербі проведе 21 січня в Лізі чемпіонів проти Ліверпуля.

