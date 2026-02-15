Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 15 лютого о 17:15.

Після приголомшливої перемоги над Барселоною (4:0) у першому півфіналі Кубка Короля, мадридський Атлетіко повертається до справ у Ла Лізі. "Матрацники" завітають у гості до Райо Вальєкано, який наразі перебуває у зоні вильоту.

Райо Вальєкано — Атлетіко Мадрид

Неділя, 15 лютого, 17:15, стадіон Естадіо де Вальєкас, Мадрид

Райо Вальєкано переживає не найкращі часи. Минулорічний фініш на восьмому місці дозволив команді виступати в Лізі конференцій, де "бджілки" вже пройшли до плей-оф. Однак у чемпіонаті справи йдуть кепсько: 18-та позиція та три поразки поспіль від Сельти, Осасуни та Реала змусили підопічних Іньїго Переса боротися за виживання. Останній матч команди проти Ов'єдо було перенесено через зливу, тож Райо мав час на перепочинок. Вдома мадридці грають непоступливо — лише дві поразки у десяти зустрічах, хоча шість із них завершилися нічиїми.

Атлетіко Мадрид прибуває на Вальєкас на фоні неймовірного кубкового успіху. Попри те, що "індіанці" фактично вибули з чемпіонської гонки, боротьба за топ-4 залишається принциповою. Після поразки від Бетіса (0:1) у минулому турі, "рохібланкос" ділять третю сходинку з Вільярреалом. Команда Дієго Сімеоне прагнутиме реабілітуватися за невдачу в Ла Лізі, використовуючи кубкове натхнення. У першому колі Атлетіко вирвав перемогу у "велетнів" з рахунком 3:2, проте виїзди на Вальєкас традиційно бувають в'язкими.

Кадрова ситуація у господарів складна: через дискваліфікації гру пропустять Чаваррія та Сісс, а Мумін травмований. Участь Унаї Лопеса та Мендеса під питанням. У Атлетіко ситуація стабільніша — поза грою залишаються лише Кардосо та Барріос. Очікується повернення Яна Облака у ворота, а Грізманн та Альварес мають очолити атаку після вдалого перформансу проти каталонців.

За версією betking на перемогу Райо Вальєкано можна поставити з коефіцієнтом 4.33, тоді як потенційний успіх Атлетіко Мадрид оцінюється показником 1.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

Орієнтовні склади

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді, Феліпе — Валентін, Гумбау — Акомах, Паласон, А. Гарсія — Де Фрутос.

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Коке, Лукман — Грізманн, Альварес.

Не зіграють: Мумін, Чаваррія, Сісс (Райо Вальєкано) — Кардосо, Барріос (Атлетіко Мадрид).

Під питанням: У. Лопес, Мендес (Райо Вальєкано) — ... (Атлетіко Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:2

