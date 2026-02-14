Італія

Іспанець не зупиняється на досягнутому.

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас висловився щодо прогресу своєї команди у поточному сезоні.

«У моєму словнику відсутнє слово «задоволений». Завжди можна зробити більше. Бачу реакцію футболістів, ми створюємо щось хороше. Це надихає працювати завзятіше.

Перед серією пенальті з Наполі я відчув цю енергію, всі були пов'язані та залучені, навіть ті, хто не грав. Я радий бачити зростання клубу загалом. Ми на правильному шляху», – сказав Фабрегас.

Зараз Комо посідає шосте місце в турнірній таблиці італійської Серії А. У Кубку Італії «ларіджані» вийшли до півфіналу турніру.