До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 лютого 2026 року.

Завершилася 1452 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ​

Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції, де наголосив союзникам на важливості постачання ракет для ППО України на тлі постійних російських атак.

У Києві значно не вистачає комунальників: подекуди бракує до 80% спеціалістів.

Українські бійці 412 бригади Nemesis і 427 бригади Rarog розповіли деталі перемоги над військами НАТО на навчаннях Hedgehog у травні 2025 року.

У Харкові стартував пілотний запуск технології 5G. Першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята, які одружилися через застосунок «Дія» на 5G-швидкості .

Зеленський заявив, що в російському полоні зараз перебувають приблизно 7 тисяч українців, а в Україні — 4 тисячі полонених росіян.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

3 початку доби відбулося 191 бойове зіткнення. Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3068 дронів-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 135 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік Графського, Охрімівки, Колодязного. Українські підрозділи відбили десять атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп'янському напрямку, у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки. Ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили девʼять атак, в районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана.

На Словʼянському напрямку наші оборонці відбивали сім спроб окупантів просунутися вперед у бік Платонівки, Рай-Олександрівки та в районах Дронівки, Ямполя, Закітного.

Два боєзіткнення тривають. На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Софіївки, Щербинівки та у бік Іллінівки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 85 окупантів та поранили 23; знищили 40 безпілотних літальних апаратів, сім одиниць автомобільного транспорту та одиницю спеціальної техніки, також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районах Вишневого та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів — у районах Гуляйполя, Рибного та у бік Зеленого, Добропілля, Залізничного, Прилук. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Гірке, Воздвижівка, Воскресенка, Самійлівка та Лісне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Приморського. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Оріхів, Веселянка, Юліївка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Хороша зустріч із сенаторами Конгресу США в Мюнхені. Цінуємо підтримку України, наших воїнів.



Поінформував про масовані російські удари по українській енергосистемі, про наші потреби щодо її відновлення та додаткові ракети до систем ППО для захисту.



Говорили також про процес перемовин і зустрічі переговорних команд. Збільшення тиску на Росію через посилення санкцій може значно посилити дипломатичні зусилля. Дякую сенаторам, які підтримують цю позицію та налаштовані ухвалити законопроєкт щодо санкцій проти Росії найближчим часом.



Крім того, обговорили роботу над гарантіями безпеки для України. Від чіткості й точного розуміння кожного з пунктів залежить довіра нашого суспільства до документа щодо гарантій безпеки. Для всіх українців надзвичайно важливо, щоб гарантії ратифікував Конгрес Сполучених Штатів.



Дякую сенаторам за незмінну двопартійну підтримку України та українців. Дякую кожному американському серцю за допомогу.