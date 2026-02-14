Італія

Інтер вирвав перемогу над Ювентусом у скандальному Derby d'Italia

Команда Лучано Спаллетті залишилась у меншості наприкінці другого тайму, але навіть за таких умов чіплялась за результат до останнього.

Інтер — Ювентус, Getty Images





Інтер — Ювентус 3:2

Голи: Камб’язо 17 (авт.), Еспозіто, 76, Зелінські, 90 — Камб’язо, 26, Локателлі, 83 Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні (Аугусто, 46) — Луїс Енріке (еспозіто, 66), Барелла (Чалханоглу, 54), Зелінські, Сучич (Діуф, 66), Дімарко — М. Тюрам (Бонні, 86), Л. Мартінес. Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб’язо (Опенда, 78) — Локателлі, Міретті (Копмейнерс, 61) — Консейсан (Гольм, 46), Маккенні, Їлдиз (Бога, 75) — Девід (Кабал, 61).



Попередження: Бастоні, Барелла, Чалханоглу, Зелінські — Калулу На 42-й хвилині був вилучений П’єр Калулу (Ювентус) (друге попередження).