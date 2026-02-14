Італія

Гол Едерсона з пенальті та точний удар Залевського принесли перемогу.

Аталанта продовжує підйом у турнірній таблиці Серії А, здобувши важливу перемогу на виїзді проти Лаціо на стадіоні Олімпіко — 2:0. Рахунок відкрив Едерсон з пенальті, а переможний гол оформив Нікола Залевські.

Гра проходила на майже порожньому стадіоні через продовження протесту фанатів Лаціо. Перший гол стався після інциденту в штрафному майданчику, коли Даніло Катальді прослизав у ворота, а Едерсон реалізував пенальті. Другий м’яч забив Залевські точним ударом у дальній нижній кут із-за меж штрафного майданчика.

Попри спроби Лаціо повернути інтригу, включаючи удар головою Петра Раткова в стійку та небезпечне добивання, команда римлян не змогла забити. Аталанта завершила матч у меншості після травми Распадорі, проте контроль над грою зберегла.

Ця перемога тимчасово підняла Аталанту на шосте місце у Серії А, хоча Комо має матч у запасі. Наступні зустрічі між цими командами відбудуться у півфіналі Кубка Італії.

Лаціо — Аталанта 0:2

Голи: Едерсон 41 (пен.), Залевські 60

Лаціо: Проведель, Марушич, Хіла (Патрік 46), Провстгор, Тавареш, Катальді (Ровелла 67), Тейлор (Канчелльєрі 79), Деле-Баширу, Ісаксен (Діа 88), Мальдіні, Нослін (Ратков 67)

Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні (Коссуну 46), Джимсіті, Аханор (Колашинац 25), Дзаппакоста (Белланова 83), Де Роон, Едерсон, Бернасконі, Самарджич (Распадорі 46), Залевські (К. Сулемана 70), Крстович

Попередження: Тейлор 78 – Скальвіні 10, Аханор 12, Бернасконі 74, Джимсіті 90