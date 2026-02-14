Іспанія

Португалець задоволений часом проведеним в Мадриді.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився про роботу в мадридському Реалі. Цитує португальського фахівця офіційний сайт УЄФА.

«Неймовірний час. Наше чемпіонство, як і раніше, залишається найкращим, тому що ми побили безліч рекордів, але ще й через всі складнощі: складну боротьбу з фантастичною Барселоною, через різні ситуації та деякі табу.

Це було неймовірно. Я згадаю ті часи з великим теплом», – сказав Моурінью.

Моурінью очолював Реал Мадрид з 2010 до 2013 року. Команда виграла чемпіонство у 2012 році, завершивши сезон зі 100 очками та 121 забитим мʼячем.