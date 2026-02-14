Німеччина

Форвард Баварії досяг знакової позначки в матчі проти Вердера.

Англійський нападник Баварія Гаррі Кейн досяг історичної позначки у 500 голів у професійній кар’єрі.

Ювілейні 499-й та 500-й м’ячі 32-річний форвард забив у матчі 22 туру Бундесліги проти Вердер Бремен (3:0). Кейн оформив дубль у першому таймі, довівши загальну кількість своїх голів за клуби та збірну до півтисячі.

Harry Kane has now scored 500 senior career goals for club and country:



◉ 280 — Tottenham

◉ 126 — Bayern Munich

◉ 78 — England

◉ 9 — Millwall

◉ 5 — Leyton Orient

◉ 2 — Leicester City



An incredible goalscoring machine. 🤯 pic.twitter.com/ql1FSpPdNz — Squawka (@Squawka) February 14, 2026

Найбільше м’ячів у кар’єрі нападник провів у складі Тоттенгем — 280. Після переходу до мюнхенського гранда він уже відзначився 126 разів.

Також у активі форварда 78 голів за збірну Англії. Ще 9 м’ячів він забив, виступаючи за Міллуолл, 5 — за Лейтон Орієнт, і 2 — у складі Лестер Сіті.

У поточному сезоні Кейн провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 41 гол та віддав 5 результативних передач.

Наразі Баварія очолює турнірну таблицю Бундесліги, маючи 57 очок. У наступному турі команда Венсана Компані 21 лютого прийме Айнтрахт Франкфурт.