Форвард Баварії досяг знакової позначки в матчі проти Вердера.
Гаррі Кейн, getty images
14 лютого 2026, 19:57
Англійський нападник Баварія Гаррі Кейн досяг історичної позначки у 500 голів у професійній кар’єрі.
Ювілейні 499-й та 500-й м’ячі 32-річний форвард забив у матчі 22 туру Бундесліги проти Вердер Бремен (3:0). Кейн оформив дубль у першому таймі, довівши загальну кількість своїх голів за клуби та збірну до півтисячі.
Найбільше м’ячів у кар’єрі нападник провів у складі Тоттенгем — 280. Після переходу до мюнхенського гранда він уже відзначився 126 разів.
Також у активі форварда 78 голів за збірну Англії. Ще 9 м’ячів він забив, виступаючи за Міллуолл, 5 — за Лейтон Орієнт, і 2 — у складі Лестер Сіті.
Голи Гаррі Кейна за кар’єру (500):
280 — Тоттенгем
126 — Баварія
78 — збірна Англії
9 — Міллуолл
5 — Лейтон Орієнт
2 — Лестер Сіті
У поточному сезоні Кейн провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 41 гол та віддав 5 результативних передач.
Наразі Баварія очолює турнірну таблицю Бундесліги, маючи 57 очок. У наступному турі команда Венсана Компані 21 лютого прийме Айнтрахт Франкфурт.