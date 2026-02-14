Іспанія

Барселона втратить форварда через пошкодження коліна.

Нападник Барселона Маркус Рашфорд не допоможе своїй команді у матчі чемпіонату проти Жирона.

28-річний форвард не встиг повністю відновитися після пошкодження коліна, отриманого у поєдинку проти Мальорка (3:0). Через це тренерський штаб каталонців вирішив не включати гравця до заявки на майбутнє дербі.

Натомість до загальної групи синьо-гранатових повернувся вінгер Рафінья, який пропустив три попередні матчі. Остаточне рішення щодо його участі у грі буде ухвалене безпосередньо перед зустріччю.

У поточному сезоні Рашфорд провів 34 матчі в усіх турнірах, забив 10 м’ячів і віддав 13 результативних передач. В активі Рафіньї — 22 поєдинки, 13 голів та 5 асистів.

Після 22 турів Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, маючи 58 очок. Жирона, за яку виступають українці Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, посідає 14-те місце з 26 балами.

Матч Жирона — Барселона відбудеться у понеділок, 16 лютого о 22:00.